Мешканців Харківщини викрито у виготовленні нелегалам документів для перетину держкордону

У рамках захисту системи МВС України оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили та припинили злочинну діяльність групи осіб. Зловмисники займалися виготовленням та збутом підроблених документів особам для незаконного перетину кордону України з боку Росії та тимчасово окупованої території.

Наприкінці 2020 року оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про групу осіб, яка на території столиці та Харківщини налагодила схему переправлення осіб через державний кордон з подальшою легалізацією шляхом підробки для них документів.

До кримінальних оборудок виявився причетний 46-річний мешканець Харківщини. Чоловік приймав замовлення на виготовлення фальшивих паспортів громадянина України, Російської Федерації, так званих «ДНР» та «ЛНР», карток платників податків, посвідок на постійне чи тимчасове проживання, закордонні паспорти, дипломи про вищу освіту тощо.

Його 45-річний спільник відповідав за виготовлення підроблених документів, зокрема із захисними голографічними елементами, які видаються органами виконавчої влади. За роботу змовники бралися лише після попередньої 100-відсоткової оплати.

За зібраними матеріалами ДВБ НПУ слідчі ГСУ Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.2 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці здійснили кілька оперативних закупок різного роду документів, експертиза яких підтвердила факт підробки.

За фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області та відділу швидкого реагування ДВБ НПУ проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів групи. Виявлено та вилучено: підроблені штампи та печатки органів виконавчої влади, бланки суворої звітності, документи з ознаками підробки, устаткування для виготовлення підроблених документів, оргтехніку, «чорнові» записи.

Наразі організатору слідчі поліції вже оголосили про підозру за ч.1 ст.209 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України. Його спільнику вручено підозру за ч.3 ст.358 ККУ. До суду подано клопотання на обрання їм запобіжного заходу.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України