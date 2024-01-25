Через зловживання службовим становищем податківцями на Черкащині держбюджет не доотримав понад ₴600 тис.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом службовим особам ГУ ДПС у Черкаській області за фактом зловживання своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, один з керівників структурних підрозділів разом зі своїм підлеглим – державним інспектором ГУ ДПС у Черкаській області під час перевірки одного з товариств області не включили в акт перевірки товари, які підлягають оподаткуванню.

У результаті протиправних дій підозрюваних штрафні санкції для товариства були зменшені та до державного бюджету не надійшли кошти в сумі понад 620 тис. грн.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури