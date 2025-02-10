Чернігівські поліцейські затримали зловмисника, який скоїв напад на військовослужбовця

Фігурант на вулиці Чернігова розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП перцевий балончик дратівливої дії та погрожував йому телескопічним кийком. Після вчиненого він втік та зачинився в помешканні. Поліцейські в ході обшуку за місцем його проживання вилучили близько 1 кг коноплі та набої різного калібру.

6 лютого до Чернігівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП невідомий чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно, замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік.

Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного – ним виявився 43-річний містянин. Після скоєного чоловік зачинився у своїй квартирі.

За силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення у помешканні чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук із залученням кінолога. У ході слідчої дії поліцейські вилучили телескопічний кийок, майже 1 кг коноплі та близько 200 набоїв різного калібру. Усе вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва прокуратури слідчий поліції повідомив фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за такими статтями:

– за ч. 2 статті 350 (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі);

– за ч. 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України.

Також слідчі готують повідомлення зловмиснику про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України)

Санкція за найтяжчою з цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області