Члени злочинної організації обкрадали громадян, використовуючи псевдосайти банківських установ

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 4 учасникам злочинної організації за фактом створення, керівництва злочинною організацією, а також участь у ній, несанкціонованого втручання в інформаційні (автоматизовані) системи під час дії воєнного стану та шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували схему обкрадання громадян за допомогою так званих фішингових сайтів. Для цього вони здійснювали масове розсилання смс-повідомлень з інформацією про можливість отримання допомоги від держави для внутрішньо-переміщених осіб, вказуючи посилання на фейкові сайти банківських установ, з метою заволодіння кодами доступу до банківських рахунків потерпілих. Надалі, шляхом несанкціонованого втручання в роботу веб-ресурсів банків України, учасники злочинної організації незаконно заволодівали грошовими коштами.

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Роботу фішингових веб-ресурсів заблоковано.

Під час обшуків у них було виявлено та вилучено мобільні телефони, десятки сім-карток операторів зв’язку, комп’ютери та ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки та готівка в сумі 13 500 доларів США та 1 900 євро.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Львівській області, за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури