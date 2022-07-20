Чоловіка судитимуть за крадіжку та угон автомобіля сусіда

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, та незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України).

За даними слідства, на початку березня 2022 року в смт Безлюдівка чоловік проник на територію домоволодіння своїх сусідів. Розбивши вікно в будинку, зловмисник викрав звідти побутову техніку.

Цього йому виявилось мало, тому, знайшовши ключі всередині дому ключі від автомобіля, чоловік направився до гаража, де стояла автівка сусіда.

Зловмисник проник всередину гаража та, скориставшись знайденими ключами, завів автомобіль «Hyundai Elantra» і поїхав на ньому з місця події.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура