Колишнього поліцейського судитимуть за виготовлення та зберігання наркотичних речовин

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського ГУНП в області за фактом незаконного посіву, вирощування конопель, незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах, організації та утриманні місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів (ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що вказаний поліцейський організував на території свого домоволодіння місце для вирощування рослин роду коноплі.

Для виготовлення наркотичних речовин чоловік обладнав спеціальне приміщення та придбав необхідне обладнання. Сам займався переробкою вирощених рослин на особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс та розфасовував його до сліп пакетів для подальшого збуту. В ході санкціонованого обшуку вилучено понад 3,5 кг наркотичних засобів.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує строк до дванадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури