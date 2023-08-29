Чиновників, викритих на розкраданні бюджетних коштів під час облаштування скейт-парку, судитимуть на Кіровоградщині

Одразу троє фігурантів справи постануть перед судом – керівник управління Світловодської міської ради, який є депутатом ради, інженер-технік управління та підрядник робіт. Подальшу долю обвинувачених вирішить суд. Їх обвинувачують у зловживанні, службовому підробленні та привласненні коштів під час ремонту спортивного майданчика у місті Світловодськ.

У залежності від участі у незаконній оборудці їм інкриміновано привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як ми уже повідомляли, для облаштування у парку Світловодська майданчика із занять екстремальним спортом, знадобилось замінити асфальтове покриття. Кошти на ці роботи та їх виконання зібрали небайдужі містяни. Посадовець (депутат міськради) звернувся до керівництва місцевої влади щодо виділення з місцевого бюджету на ремонт майже 400 тис гривень. Для перемоги у тендері потрібної компанії-виконавця чиновник залучив свого підлеглого. Це дало можливість провести тендер і укласти договір на роботи, які вже були виконані, а підрядник незаконно отримав з бюджету вказану суму грошей.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура