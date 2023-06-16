Чиновницю Харківської ОДА викрито у зловживаннях під час держзакупівель: сума шкоди державі сягає майже ₴1,3 млн.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру співробітниці Харківської обласної адміністрації за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Правоохоронці викрили головного спеціаліста Департаменту науки і освіти Харківської обладміністрації, яка є уповноваженою особою з питань закупівель. За даними слідства, восени 2021 року зазначений Департамент проводив закупівлю сучасного обладнання для проведення корекційно-розвиткових занять у харківську спеціалізовану школу для дітей з порушеннями зору. Предметом закупівлі стали інтерактивні LED-панелі з вбудованими комп‘ютерами.

Уповноважена особа з питань закупівель визначила переможцем київське товариство з обмеженою відповідальністю, що запропонувало значно завищені ціни на вказаний товар. У подальшому договір був укладений саме з цим постачальником. Ціна за одиницю товара від київської фірми склала майже 193 тисяч гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість предмета закупівлі є завищеною: на дату укладення договору вона становила 120 тис. грн.

За результатами судово-економічної експертизи, розмір шкоди, завданої державі внаслідок протиправних дій підозрюваної, становить майже 1,3 млн гривень.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура