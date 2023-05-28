Cтрілянина під час моторалі у США: троє людей загинули, ще 5 було поранено

Близько п’яти осіб дістали поранення, і щонайменше троє людей було вбито на мотоциклетному ралі в Ред-Рівер (штат Нью-Мексико) у США.

Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Як заявила мер Ред-Рівер Лінда Калхун, близько п’яти осіб постраждали. За повідомленням поліції штату Нью-Мексико, одного з постраждалих доправили в лікарню в Денвері. Усі причетні до стрілянини перебувають під вартою в поліції.

“Поліція штату, окружний шериф і наші місцеві правоохоронні органи просять місцеві заклади не відкриватися в цю неділю, 28 травня, доти, доки їхнє розслідування не буде завершене і місце злочину не буде очищене”, — заявила мер.

Стрілянина зі смертельними наслідками сталася під час мотоциклетного ралі на честь Дня пам’яті в Ред-Рівер. Згідно з веб-сайтом заходу, щорічне ралі збирає десятки тисяч людей на головній вулиці міста у вихідні, присвячені Дню пам’яті.

За даними поліції штату, інших людей, які дістали травми, доправили в лікарню Святого Хреста в Таосі та Університет охорони здоров’я Нью-Мексико в Альбукерке, приблизно за 170 миль на північ.

Влада видала наказ про комендантську годину, яка діятиме до 4 години ранку 28 травня. Усім алкогольним закладам заборонено продавати алкоголь.