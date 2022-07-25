Депортований з України іноземець знову незаконно перетнув держкордон – громадянину повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру іноземцю, який незаконно перетнув державний кордон України (ч. 1 ст. 332-2 КК України).

За даними слідства, 8 липня 2022 року, 41-річний громадянин Білорусі незаконно перетнув лінію молдовсько-українського кордону. Був затриманий прикордонним патрулем на території Сокирянської ОТГ Дністровського району Чернівецької області.

Встановлено, що 6 липня 2022 року, особу примусово депортували з території України, оскільки перебував без документів, які б дозволяли йому проживати тут законно. Чоловіку заборонено в’їзд в Україну до 2035 року. Однак через день після депортації, попри заборону, він незаконно перетнув державний кордон та був викритий співробітниками Держприкордонслужби.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура