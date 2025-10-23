Депутат Полтавської міськради не задекларував понад ₴200 мільйонів у криптовалюті

Народний обранець та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які протягом періоду декларування отримували цифрові активи. Однак ці дані не були відображені у деклараціях про доходи.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення чоловік систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб. У ході слідчих дій вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів.

На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі вилучене майно аналізується, тривають слідчі дії для встановлення джерел походження активів та всіх причетних до схеми осіб.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Головне слідче управління Національної поліції України