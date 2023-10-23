Депутат зі спільником організували незаконний трансфер чоловіків за кордон

За незаконне переправлення чоловіків через держкордон на Буковині затримали депутата територіальної громади та його спільника.

Про це повідомляють Державна прикордонна служба, поліція, прокуратура Чернівецької області.

Як зазначають у ДПСУ, в ході контролю за вчиненням злочину, в одному з населених пунктів Буковини правоохоронці затримали мікроавтобус.

Окрім водія, в транспортному засобі перебували двоє пасажирів – усі громадяни України. Правоохоронці з’ясували, що водій авта є депутатом однієї з районних рад та співорганізатором схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Він та організатор схеми пообіцяли двом чоловікам переправити їх до Румунії поза пунктами пропуску за грошову винагороду в 5,3 тис. євро з кожного.

Згодом головного організатора протиправної діяльності також затримали.

Пізніше правоохоронці провели обшуки за двома адресами проживання фігурантів кримінального провадження, в результаті чого вилучили більше 20 тис. євро та 4,8 тис. доларів США, сім-картки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Крім цього, у фігурантів вилучили 2 автомобілі.

За даними слідства, налагодив схему незаконного збагачення від переправлення чоловіків призовного віку через держкордон 38-річний житель Чернівців. Для реалізації злочинного плану він залучив своїх знайомих, у тому числі депутата.

Пошуком осіб, бажаючих незаконно потрапити до Румунії, займався чернівчанин, надалі він залучав депутата, який особисто перевозив чоловіків до лінії розмежування держкордону.

Поліція: “Фігуранти за гроші допомагали чоловікам призовного віку незаконно потрапити до Румунії. Сума “зеленого коридору” коливалася від 4000 до 5300 євро з однієї особи. Наразі слідчі поліції звернулися до суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжного заходу”. // УП