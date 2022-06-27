Держвиконавця підозрюють у службовій недбалості зі збитками на ₴60 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості головному державному виконавцю Управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (ч. 2 ст. 367 КК України).

З’ясовано, що держвиконавець, незважаючи на наявність встановленої законом заборони щодо проведення виконавчих дій відносно об’єкту права державної власності, в рамках виконавчого провадження неправомірно реалізувала на електронних торгах належний Мінінфраструктури України виробничий будинок з господарськими будівлями і спорудами загальною площею 3026 м кв. Зазначений будинок закріплений на праві господарського відання за ДП «Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів».

Внаслідок таких протиправних дій державі завдано майже 60 млн грн шкоди.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Також правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до скоєного злочину осіб та повернення майна державі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури