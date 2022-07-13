Ділки намагалися «нажитися» на переселенцях, вимагаючи оплату за надане безкоштовне житло

На Черкащині СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на внутрішньо переміщених особах. Зловмисники вимагали гроші за проживання в гуртожитках міста, розміщення в яких насправді було безкоштовним для цієї категорії осіб.

За даними СБУ, схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки, а також рієлтор, який вступив з ними у змову.

Вони вимагали з внутрішніх переселенців щомісячну платню за кімнату в гуртожитку, а у випадку затримок – погрожували виселенням. І це при тому, що всі витрати на проживання людей у цьому місці взяла на себе держава. Тобто для ВПО проживання в гуртожитках було безкоштовним.

Суми, які вимагали з людей, залежали від кімнати, в яку їх заселяли, а також від кількості осіб, які там збиралися проживати. У середньому прайс ділків коливався від 1,5 до 4 тис. грн за місяць.

Пошуком «клієнтів» займалися через особисті контакти та оголошення на інтернет-ресурсах. Незаконно отримані кошти зловмисники розподіляли між собою.

Загалом встановлено причетність учасників злочинної групи до понад 20 фактів вимагання неправомірної вигоди. Серед постраждалих від їхніх дій – сім’ї з маленькими дітьми, а також вагітні жінки, які тікали від російських окупаційних військ зі східних та південних регіонів України.

Правоохоронці затримали рієлтора «на гарячому», під час чергового отримання неправомірної вигоди.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб до незаконної схеми, у тому числі службових осіб об’єкту критичної інфраструктури, для притягнення до відповідальності.

Заходи з припинення протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури та сприяння Черкаської міської ради.

Служба безпеки України