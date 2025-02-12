Ділки самовільно звели шиномонтаж заради отримання землі під ним

Прокуратура запобігла передачі комунальної земельної ділянки в оренду на позаконкурентних умовах

За позовом Святошинської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд зобов’язав приватне товариство знести об’єкт самочинного будівництва, збудований без дозвільних документів та повернути земельну ділянку, яка для будівництва такого об’єкта не відводилась, її власнику – територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради.

Чинним земельним законодавством закріплено обов’язковість передачі земельних ділянок державної чи комунальної власності у користування (оренду) на конкурентних засадах.

Однак приватне товариство, зареєструвавши за собою право власності на самочинно збудований шиномонтаж, намагалось отримати в оренду без проведення торгів земельну ділянку під ним площею понад 4 000 кв.м. у Святошинському районі міста Києва.

Метою отримання ділянки підприємці вказали будівництво багатофункціонального комплексу з апартаментами та підземним паркінгом, тобто залишати там шиномонтаж ніхто не планував.

Завдяки своєчасному реагуванню окружної прокуратури та принциповій позиції в суді міської прокуратури вдалося запобігати незаконній передачі в оренду комунальної земельної ділянки вартістю більш ніж 17 млн гривень у позаконкурентний спосіб, тобто за найнижчою із можливих орендних ставок.

Пресслужба Київської міської прокуратури