До 11 років 6 місяців ув’язнення засуджено чоловіка за вбивство товариша, який намагався приховати злочин

За публічного обвинувачення Конотопської окружної прокуратури рішенням суду 51-річного чоловіка засуджено за умисне вбивство товариша, знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, викрадення авто та крадіжки.

Мова йде про подію, що сталась 31 грудня 2021 року. Того дня в с. Суховерхівка Конотопського району між господарем будинку та його гостем після спільного вживання алкогольних напоїв виникла словесна сварка, під час якої господар почав виганяти товариша з будинку. Обурившись такою поведінкою, чоловік схопив металевий колун, який знаходився біля груби, та наніс ним потерпілому два удари по голові. Від отриманих травм 68-річний господар будинку помер.

Після чого чоловік поклав тіло на заднє сидіння авто, що належало загиблому, і лише 3 січня 2022 року вивіз його в м. Ромни, де підпалив на околиці міста. Співробітники поліції оперативно встановили обставини події та затримали підозрюваного. Також обвинувачений відповідав за викрадення грошей та мобільного телефону в потерпілого.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним в інкримінованих злочинах та 20 грудня 2022 року чоловіка засуджено до 11 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 1 та ч. 2 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 КК України).

Сумська обласна прокуратура