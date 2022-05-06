На Вінниччині взято під варту чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні малолітньої

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури слідчими поліції Вінницької області здійснюється досудове розслідування за підозрою у зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України).

Слідством установлено, що 21-річний житель однієї із територіальних громад Хмільницького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запросив 11-річну сусідку до себе додому. Дівчинка, знаючи чоловіка з дитинства, не підозрюючи нічого поганого, прийшла до нього додому. Підозрюваний, використовуючи безпорадний стан дитини, яка внаслідок свого віку не могла чинити йому активного опору, всупереч її волі, із застосуванням насильства вчинив стосовно неї дії сексуального характеру.

Наразі чоловікові вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України, слідчим суддею задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення винуватості чоловіка в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури