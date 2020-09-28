Убийца с Лысой горы рассказал, как заколол мужчину ножницами

В Киеве полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве на территории ландшафтного парка «Лысая гора».

Как сообщает пресс-служба уголовного розыска столицы, убийство произошло во время совместного распития спиртного, когда между мужчинами возникло недопонимание.

«Ранее трижды судимый (в том числе за убийство) злоумышленник решил не спорить и не раздумывая задушил соперника тем, что было под рукой. После чего нанес несколько ударов ножницам в ​​область шеи. С места совершения преступления скрылся», – сообщили в полиции.

Также было опубликовано видео, на котором задержанный сознается в убийстве.

OBOZREVATEL