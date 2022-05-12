До 4 років тюрми може отримати п’яний водій, який пропонував поліції 350 євро та 870 грн.

За пропозицію поліцейським неправомірної вигоди жителю Чортківського району загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Хабарем у 350 євро та 870 гривень житель Чортківщини намагався відкупитися від адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Натомість, окрім адміністративного протоколу, нестиме ще й кримінальне покарання.

На лінію 102 надійшло повідомлення від начальника сектору реагування патрульної поліції смт.Гусятин про те, що за порушення правил дорожнього руху було зупинено автомобіль марки “SUZUKI”. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що 49-річний чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання адміністративного протоколу водій всіляко намагався «залагодити питання», пропонуючи патрульним гроші. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 369 (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Окрім того, чоловік нестиме адміністративну відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП. // Галас