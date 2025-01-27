До 7 років ув’язнення засуджено зловмисника, який пограбував помешкання, погрожуючи неповнолітній дитині

За матеріалами співробітників Відділення поліції №1 Берегівськогоо районного відділу поліції засуджено 33-річного зловмисника, який, погрожуючи неповнолітній дитині, пограбував помешкання жителів Виноградова.

Інцидент трапився 30 жовтня 2024 року. Тоді до поліції зателефонував 41-річний житель Виноградова. Чоловік повідомив, що до його будинку проник невідомий та викрав особисті речі. На момент скоєння злочину вдома була 14-річна донька заявника, якій фігурант погрожував.

За викликом виїжджала слідчо-оперативна група Відділення поліції №1 Берегівського районного відділу. Тоді поліцейські встановили особу причетну до злочину. Ним виявився 33-річний, раніше судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини, місцевий житель. Окрім цього, на момент вчинення злочину він обвинувачувався у незаконному поводженні зі зброєю.

Встановлено, що фігурант проник до помешкання, залякав доньку господаря, обшукав домоволодіння, викрав звідти особисті речі та втік.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали фігуранта. Йому інкримінували ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання 7 років позбавлення волі. На період досудового розслідування засуджений перебував під вартою.

Поліція Закарпатської області