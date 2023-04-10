До 8 років позбавлення волі засуджено мешканця Київщини, який збив пішохода і втік

Прокурори Броварської окружної прокуратури у суді довели вину 39-річного чоловіка у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди та залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

У грудні 2020 року в Броварах засуджений, перебуваючи за кермом автомобіля, рухався по прибудинковій території де скоїв наїзд на пішохода. Після скоєння ДТП водій не зупинився та зник з місця пригоди. Він не вжив заходів для надання медичної допомоги потерпілому та не викликав медиків. Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні.

Зазначимо, що засуджений, на момент скоєння вказаного злочину, перебував на іспитовому терміні за вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних речовин.

Врахувавши надані прокурором докази, суд призначив мешканцю Броварів покарання – 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Також суд зобов’язав стягнути з засудженого на користь потерпілої понад 900 тис. грн матеріальної та моральної шкоди.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура