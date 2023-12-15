На Буковині за організацію незаконного перетину держкордону судитимуть громадянку Росії

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 49-річної громадянки рф, яка організувала незаконне переправлення чоловіків через держкордон (ч. 3. ст. 332 КК України).

За даними слідства, обвинувачена, маючи посвідку на постійне проживання в Україні, долучилась до протиправної схеми одержання прибутку від незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України за кордон.

Встановлено, що у липні цього року вона намагалась незаконно доправити до Румунії чотирьох чоловіків – жителів Тернопільської, Львівської та Чернівецької областей. Організація незаконної переправи обійшлась військовозобов’язаним у 5000 євро та 13200 доларів США.

Під час здійснення трансферу «клієнтів» для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України жінку викрили правоохоронці на території контрольованого прикордонного району Чернівецької області.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань, Управління СБ України в Чернівецькій області та Чернівецького прикордонного загону.

За клопотанням прокурорів Чернівецької обласної прокуратури управлінню АРМА передано неправомірні кошти вилучені у громадянки під час документування злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура