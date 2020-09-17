До 9 років позбавлення волі засуджено сумчанина за вбивство знайомого

Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 43-річного сумчанина, який позбавив життя свого знайомого.

Подія сталась 23 грудня 2018 року в одній із квартир м. Суми.

До господаря помешкання прийшов товариш. Певний час чоловіки спілкувались мирно, однак потім розмова зайшла про гроші, які заборгував гість. На цьому ґрунті між чоловіками виникла сварка, під час якої господар будинку схопив зі столу кухонний ніж. Попри те, що він пересувався за допомогою милиць і не становив загрозу, його опонент схопив сковорідку та декілька разів ударив ними потерпілого по голові, а потім ще наніс 8 ударів ножем. Від отриманих травм 60-річний господар квартири помер на місці події.

У суді обвинувачений причетність свою до злочину визнав, однак стверджував, що не хотів убивати свого знайомого. За вирком суду його визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та засуджено до 9 років позбавлення волі. На вирок суду обвинувачений чекав у СІЗО.

Прокуратура Сумської області