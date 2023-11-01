До 9 років ув’язнення засуджено росіянина за вбивство на Прикарпатті

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним 62-річного громадянина рф в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

В суді доведено, що у жовтні 2022 року в селі Дем’янів Бурштинської тергромади засуджений вбив співмешканця своєї сестри.

Між чоловіками стався конфлікт через неприязні відносини. Тоді, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, росіянин схопив ніж та наніс 53-річному потерпілому удар в грудну клітку.

Від отриманої травми чоловік на місці.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Івано-Франківська обласна прокуратура