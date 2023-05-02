До АРМА передано майже 3 млн. доларів підприємства, яке належить підсанкційному російському олігарху

За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління АРМА грошові кошти підприємства, яке належить підсанкційному громадянину рф, на суму майже 3 млн доларів США. Наразі ці кошти знаходяться на рахунках у банківських установах.

За даними слідства, бенефіціарним власником підприємства є громадянин РФ – президент російського футбольного клубу «ЦСКА» та пов’язаний з державною корпорацією «РОСТЕХ», яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил рф.

У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні.

Раніше, за матеріалами правоохоронних органів, рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина рф – 88,89 % акцій українського банку стягнуто в дохід держави.

Досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та шахрайства з фінансовими ресурсами здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України).

Офіс Генерального прокурора