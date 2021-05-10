Довготривалими заходами розкрито вбивство 2017 року на Сумщині

️Вночі 06.06.2017 до поліції зателефонувала адміністратор одного із розважальних закладів м. Охтирка Сумської області та повідомила про стрілянину, яка відбулася у приміщені вказаного закладу декілька хвилин тому. Зловмисник поранив️ відвідувача та втік на автомобілі. На місце події направилися поліцейські та лікарі, які констатували смерть 49-річного чоловіка.

️Оперативно-розшукові заходи тривали майже чотири роки️. Завдяки кропіткій безупинній роботі особу зловмисника було встановлено, також встановлено інших фігурантів, які приховували злочин.

️Проведеними слідчими діями навіть знайдено ️частини пістолету, з якого було вбито потерпілого.

️07.05.2021 поліцейські, за процесуального керівництва прокуратури і силової підтримки спецпризначенців КОРД ГУНП в Сумській області затримали вбивцю. Чоловіку повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Вартові еспресо за матеріалами Департаменту карного розшуку НПУ