Дропи: як не стати «грошовим мулом» для шахраїв

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Легкі гроші онлайн можуть обернутись тюрмою. Хто такі дропи і як не потрапити в пастку?

Уявіть, вам пише незнайомець у соцмережі або надходить лист на пошту. Пропонують просту віддалену роботу: потрібно лише приймати кошти на свою банківську картку та пересилати їх далі. Обіцяють від 5 000 до 10 000 гривень на місяць, працювати — кілька хвилин на день, досвід не потрібен. Звучить заманливо?

Насправді — це пастка. Саме так шахраї вербують дропів, або ж грошових мулів — людей, які допомагають їм переказувати та “відмивати” вкрадені гроші.

Хто такий дроп?

Як повідомив начальник 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам у місті Києві капітан поліції Андрій Пархоменко, дроп — це людина, яка добровільно або через необізнаність погоджується, щоб її банківська карта стала частиною злочинної схеми. Через неї проходять гроші, здобуті шляхом шахрайства, кіберзлочинів, торгівлі наркотиками чи людьми.

Головна мета злочинців — заплутати фінансові сліди, а дропи — лише інструмент.

Чому це небезпечно?

Дуже часто люди не усвідомлюють, що стають співучасниками злочину. Проте закон не звільняє від відповідальності навіть тих, хто “не знав”.

📌 Дроп не жертва, а співучасник.

📌 Дропів затримують першими.

📌 За такі дії загрожують штрафи, конфіскація майна і навіть тюремне ув’язнення.

Кого найчастіше вербують?

У групі ризику:

  • Молодь;
  • Студенти та учні;
  • Переселенці;
  • Люди без стабільного доходу;
  • Безробітні та соціально вразливі групи.

Шахраї грають на потребі заробити та обіцяють “золоті гори” — саме тому ця схема настільки небезпечна.

Як розпізнати шахрайську пропозицію?

Ось типові ознаки вербування дропа:

  • Потрібно лише “переказувати кошти” — без чітких обов’язків чи посадових інструкцій.
  • Немає вимог до освіти або досвіду.
  • Спілкування лише онлайн, без особистої зустрічі.
  • Пропозиція звучить надто вигідно, щоб бути правдою.
  • Вас просять надіслати фото картки, паспорт або навіть передати банківські реквізити.
  • “Роботодавець” пише з поштових адрес звичайних поштових операторів, а не з пошти офіційної компанії.

Особливо будьте обережні з так званими “іноземними компаніями”, які не мають офіційного представництва в Україні. Перевірити їхню легальність складніше, і саме через них найчастіше проходять шахрайські операції.

Що робити, якщо ви вже потрапили в пастку?

Якщо ви вже погодилися або підозрюєте, що стали дропом — не зволікайте:

  1. Негайно припиніть співпрацю.
  2. Повідомте в кіберполіціюhttps://cyberpolice.gov.ua (можна залишити звернення онлайн).
  3. Зв’яжіться з банком, картку якого ви використовували.

Як себе захистити?

  • Завжди перевіряйте, хто вам пишеі яку компанію представляє.
  • Не погоджуйтесь “просто пересилати гроші” — це вже привід для підозри.
  • Пам’ятайте: швидкі гроші без зусиль — це майже завжди шахрайство.

Будьте пильні!

Навіть якщо вам дуже потрібні гроші — не погоджуйтеся на “роботу”, де треба використовувати свої банківські реквізити. Ви ризикуєте свободою заради короткочасного прибутку. Дроп — це не просто випадкова роль. Це — кримінальна відповідальність.

Також до вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту «БРАМА» – це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту.

Начальником 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітаном поліції Андрієм Пархоменком, було зазначено та наголошено на тому, що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали,  у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент.

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту.

Запрошуємо  долучитись до соціального проєкту “БРАМА”

https://chatovi.online/

 

 

 

 

 

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