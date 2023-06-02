Судові охоронці у Києві затримали автомобільного хулігана (фото)

Сьогодні, 2 червня, співробітники територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області забезпечуючи охорону Деснянського районного суду помітили, що біля автомобілів, котрі знаходяться на паркуванні недалеко від будівлі правосуддя, вештається якийсь громадянин, заглядуючи до салонів авто.

Згодом чоловік почав трощити одну з автівок.

Щоб припинити правопорушення судові охоронці затримали незнайомця та повідомили про подію на спецлінію 102.

Слідчо-оперативна група Національної поліції встановила власника пошкодженого легковика, а хулігана доправила до управління поліції для з’ясування причини такої поведінки та складання відповідних адміністративних матеріалів.

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