Двічі підозрюваного у зловживаннях голову Львівського держземкадастру суд відпустив під особисте зобов’язання

Першу підозру посадовець отримав ще навесні 2022 року.

Начальник головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький, якого Державне бюро розслідувань підозрює у незаконній роздачі землі рекреаційного призначення, отримав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а також не був відсторонений від посади попри наявність щонайменше двох підозр у зловживаннях. Про це йдеться у відповідних матеріалах Печерського райсуду Києва, які оприлюднено у Єдиному реєстрі судових рішень.

Ще навесні 2022 року стало відомо, що слідчі ДБР повідомили про першу підозру Кавецькому, який дозволив незаконно відчужити землю комунальної власності площею 26,7 га на території Зимноводівської сільської ради та роздати її приватним особам. Вартість землі оцінюється у 113 млн. грн. Крім того, встановлено факт підписання посадовцем наказів про затвердження проектів землеустрою щодо відведення та передачі земельних ділянок. Це призвело до заподіяння збитків громаді у розмірі понад 480 тис. грн.

На той момент повідомлялось, що перевіряється інформація щодо вчинення аналогічних злочинів та отримання хабарів від замовників, яким надавався незаконний дозвіл на оформлення ділянок. Слідство ведеться за ч. 1 та 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень), ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість). Справу передали до суду в липні 2022 року.

Наприкінці лютого 2023 року стало відомо про другу підозру Кавецькому за фактами, які були виявлені під час розслідування попередньої справи. За даними слідства, підозрюваний у 2015-2016 роках видав близько 30 наказів, якими затверджено проекти землеустрою і передано у власність громадянам земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва.

“Всупереч вимогам законодавства чиновник прийняв рішення про надання у власність громадян 30 земельних ділянок Сколівської та Турківської громади, площею понад 2,7 га. Землі рекреаційного призначення були роздані під індивідуальне дачне будівництво. Посадовець заподіяв збитки державі у понад 3,8 млн грн”, – повідомили в ДБР.

Начальнику Держгеокадастру Львівщини оголосили підозру у перевищенні влади або службових повноважень (ч. ч. 1, 3 ст. 365 ККУ). Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Втім, Печерський районний суд Києва, який розглядав клопотання про запобіжний захід, вирішив, що фігурант двох кримінальних справ може перебувати у статусі підозрюваного на свободі під особисте зобов’язання. Крім того, було відхилене клопотання про відсторонення чиновника від посади.

Це далеко не перші кримінальні справи, фігурантом яких є голова Львівського держгеокадастру Андрій Кавецький. Наприкінці 2019 року ДБР уже приходили до Кавецького з обшуками через зловживання із ділянками в Пустомитівському районі Львівської області. // УНІАН