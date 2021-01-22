У Києві судитимуть зловмисника, який провернув аферу із продажу неіснуючих медичних масок на ₴1,7 млн.

Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянина, який на фіктивному продажу медичних масок заволодів коштами громадян, медичних закладів, благодійних організацій та інших установ на суму понад 1,7 млн грн (ч. 3 ст. 190 КК України).

Так, у лютому 2020 року у період початку пандемії та гострого дефіциту засобів індивідуального захисту чоловік розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок за привабливою ціною.

З метою введення покупців в оману зловмисник заздалегідь придбав та оформив на підставну особу товариство, від імені якого підписував договори з потерпілими.

На виконання умов договору потерпілі сплачували повну вартість замовлення, однак медичні маски так і не отримали.

Своїми діями упродовж двох місяців шахрай завдав збитки 62 потерпілим на загальну суму понад 1,7 млн грн. Серед постраждалих — комунальні підприємства, лікувально-реабілітаційні центри, профспілкові організації, благодійні фонди, центри медико-санітарної допомоги, фізичні та юридичні особи.

За вчинене зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП у м. Києві

Київська міська прокуратура