Двох прокурорів з Дніпропетровщини підозрюють у притягненні до кримінальної відповідальності невинної особи

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури одному із заступників керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області та прокурору цієї ж прокуратури повідомлено про підозру у створенні штучних доказів обвинувачення та притягнення до кримінальної відповідальності невинної особи (ч. 2 ст. 372 КК України).

В рамках досудового розслідування стосовно адвоката, підозрюваного у підбурюванні громадянина до надання неправомірної вигоди службовим особам обласної прокуратури, встановлено нові обставини вчинення злочину.

За даними слідства, адвокат, під приводом виконання своїх зобов’язань з надання правничої допомоги, вирішив організувати притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи.

До реалізації цього плану він залучив підозрюваних. Відповідно до розподілених ролей, прокурори штучно створили докази обвинувачення, на підставі яких невинну особу було притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв.

«Порушникам закону і корупціонерам не місце в системі прокуратури. Казав про це минулого року, коли на хабарях та зловживаннях викривали прокурорів у 7-ми регіонах країни. Нагадував вже у поточному, коли викрили прокурорів у Харкові та Миколаєві», – наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

«Підозри прокурорам у Дніпрі – черговий сигнал усім, хто сподівається «проскочити». Кожен випадок хабарництва чи зловживань буде виявлено. Реагуватимемо рішуче, спільно та скоординовано з усіма відповідними інституціями. Моя позиція незмінна – нульова толерантність до корупції. Корумповані судді, правоохоронці, посадовці – ніхто не залишиться поза увагою. Запевняю, війна – нічого не «спише» і не приховає», – додав він.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи НАБУ за оперативного супроводу ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора