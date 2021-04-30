Двом поліцейським з Київщини повідомлено про підозру у вимаганні хабаря

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом поліцейським сектору реагування патрульної поліції Згурівського ВП у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, повторно).

За даними слідства, патрульні вимагали та одержали від громадянина 10000 гривень хабара за повернення водійського посвідчення, вилученого раніше, через водіння у нетверезому стані. До протиправної діяльності фігуранти залучили свого знайомого, як посередника для одержання неправомірної вигоди – його було викрито правоохоронцями під час передачі вказаної суми.

Наразі поліцейських затримано. Їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення фігурантів від посади.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Викриття протиправного механізму проводилось спільно з Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за оперативного супроводу КОУ ДВБ НП України, ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури