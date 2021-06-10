Херсонські кіберполіцейські викрили хакера у розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення

Житель Херсонської області через розповсюдження шкідливого програмного забезпечення намагався отримати доступ до особистих даних користувачів комп’ютерів. Нині кіберполіцейські встановлюють кількість потерпілих.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими відділення поліції №2 встановили, що житель області всі хакерські операції проводив з власного будинку. Він самостійно створив шкідливе програмне забезпечення та розповсюджував його у вигляді листів з посиланням. Коли користувачі відкривали посилання, то зловмисник отримував віддалений доступ до комп’ютера потерпілого: зчитував облікові записи, міг змінити пароль та заблокувати доступ дійсним користувачам.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання хакера. Вилучили комп’ютерну техніку, за допомогою якої він виходив до мережі Інтернет.

Нині вирішується питання про повідомлення підозри хакеру. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.361-1 «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, комп’ютерів» Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Олешківська окружна прокуратура. Зловмиснику може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Херсонської області