Двоє жителів Запоріжжя порубали сокирами автівку адвоката (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя двом місцевим жителям повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна, що належить захиснику, у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (ч. 1 ст. 399 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2024 року двоє чоловіків зухвало понівечили автівку місцевого адвоката.

Спочатку вони відслідковували місце паркування автомобіля. Потім, скориставшись нагодою поки його власниця перебувала у кавʼярні, умисно нанесли сокирами удари по кузову.

Потерпілій спричинено збитків на понад 250 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №1 Запорізького РУП Головного управління Національної в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура