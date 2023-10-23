Дивом вижив та вибрався із могили розстріляних братів: поліцейські Чернігівщини повідомили про підозру у вбивстві двом росыйським окупантам

18 березня 2022 року на Чернігівщині під час окупації одного із населених пунктів група озброєних військових рф увірвалась до будинку місцевих з обшуком.

Мешканці будинку – троє братів, один із яких у минулому учасник АТО/ООС. При виявленні військової форми ЗСУ рашисти побили братів прикладами та погрожували розстрілом.

Чоловіків зв’язали, одягли на голови мішки та кайданки, посадили у БТР та доправили на територію місцевого господарства, де ув’язнили в одному з приміщень на чотири дні, та катували.

Чоловіків тримали у маленькому приміщені без належних умов зі зв’язаними руками та очима.

Ввечері 21 березня у результаті допиту одного із братів окупант побоями змусив зізнатись у спаленні військової техніки рф старшого брата родини.

Після чого командир військового угруповання рф, вже встановлений поліцією як начальник військової поліції округу полковник Костянтин Смирнов, віддав наказ одному зі своїх підлеглих Денису Подгорному та іншим розстріляти всіх трьох братів.

Окупанти у багажнику автомобіля вивезли цивільних чоловіків у лісосмугу, поставили їх на коліна перед викопаною ямою та розстріляли. Після чого скинули тіла в яму та закопали. Один з братів, Микола, дивом вижив та самостійно вибрався з ями.

Відділ розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління поліції Чернігівської області за оперативного супроводу обласного Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили двом військовослужбовцям рф про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Слідство встановило, що військовослужбовці угрупування військ «Центр» рф перебували на окупованій території з 28 лютого по 1 квітня 2022 року.

Костянтин Смирнов та Денис Подгорний підозрюються у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст. 28 та ч.2 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, за попередньою змовою групою осіб).

За скоєне російським окупантам загрожує довічне позбавлення волі.

Поліція Чернігівської області