У Києві судитимуть організатора та членів злочинного угруповання, які торгували амфетаміном та зброєю

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва та Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно учасників наркоугруповання, які організували виготовлення та збут особливо небезпечної психотропної речовини, а також займалися незаконним збутом вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 3 ст. 28 ч.ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 28-річний мешканець столиці разом зі спільниками організував наркобізнес із виготовлення психотропних та наркотичних речовин та їх подальшого збуту на території міста Києва. Угруповання характеризувалося чітким розподілом ролей між учасниками.

З метою конспірації своєї діяльності зловмисники обладнали нарколабораторію в гаражному боксі на території Дарницького району, де виготовляли та збували амфетамін. Товар реалізовували оптовими і роздрібними партіями. Також бажаючі могли придбати у членів групи зброю і боєприпаси.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків за адресами мешкання членів угрупування та у місцях зберігання заборонених речовин, у ході яких вилучено: лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, близько 1 кг амфетаміну, канабіс, кокаїн, прекурсори, електронні ваги, пакувальні матеріали.

Також у ході обшуків вилучено велику кількість набоїв різного калібру, пістолет «STALKER», пістолет кулемет зразка 61 «Скорпіон», гранати типу Ф-1, РГД-5, засоби для підриву типів УЗРГМ-2, УДЗ, піротехнічні засоби, а також комуністичні знаки, прапор Російської Федерації та прапор із свастикою.

Наразі обвинувальний акт відносно чотирьох підозрюваних скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті найбільш суворого з інкримінованих злочинів передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києва.

Київська міська прокуратура