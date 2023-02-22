Е-декларації подали лише 28 нардепів

Серед народних депутатів е-декларації подали лише 28 осіб. Також низький рівень подачі серед міністрів, подав лише один.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі телемарафону, передає УНН.

«З загальної кількості понад 700 тисяч декларацій, декларації подали близько 500 тис. Найбільший відсоток поданих декларацій посадовцями, які займають посади не пов’язані з високими корупційними ризиками», – повідомив Новіков.

Він зазначив, що найменше подано декларацій народними депутатами.

«Всього 28 народних депутатів подали декларації, лише два працівники Офісу Президента України, лише один високопосадовець ОГП та лише один міністр. Тобто чим вищий рівень корупційних ризиків у діяльності особи, тим менше подано декларацій», – розповів Новіков.

Новіков зазначив, що в НАЗК сподівалися, що саме народні депутати будуть прикладом для інших громадян в подачі декларацій, але це не так.

«Хоча всі політичні партії, які представлені в парламенті декларували відкритість і підзвітність суспільству. Ми сподіваємося, що на наступному засіданні парламенту він проголосує і забезпечить те, що обіцяв громадянам, а саме підзвітність вищих посадових осіб, яка особливо важлива в ході війни. Чому? Тому що чим більше підзвітності буде у високопосадовців, які використовують десятки мільярдів доларів, які дають нам наші союзники, тим більше буде військова й фінансова допомога від наших союзників», – сказав Новіков.

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Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що у Раді вже працюють над відновленням електронного декларування і орієнтуються на 1 квітня.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського союзу. Він пропонує поновити електронне декларування та перевірки декларацій.