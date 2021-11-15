За тиждень поліцейські розпочали понад 100 кримінальних проваджень за виготовлення та використання підроблених COVID-документів

Упродовж минулого тижня поліцейські розпочали 103 кримінальні провадження за підробку та використання COVID- тестів та довідок про вакцинацію. Наразі у 15 кримінальних провадженнях особам повідомлено про підозру. Ще 11 обвинувальних актів спрямовано до суду.

Крім того, правоохоронці склали 1 807 адмінпротоколів за ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей ) КУпАП, а також винесли понад 13 тисяч постанов щодо виявлення адміністративних порушень, передбачених ч.2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас з початку карантину складено 113 963 адміністративні протоколи за ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей ) КУпАП, винесено постанов за ч.2 ст. 44-3 КУпАП – 438 268.

Управління комунікації Національної поліції України