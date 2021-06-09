Экс-руководителя госпредприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на ₴5 млн.
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из государственных предприятий Кировоградской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем в 5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры.
«Сообщено о подозрении бывшему руководителю одного из государственных предприятий Кировоградской области по факту умышленного уклонения от уплаты 5,2 млн гривен налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)»,- отметили в пресс-службе.
По информации правоохранителей, бывший директор государственного предприятия, которое занималось хозяйственную деятельность в течение 2016-2017 годов, не подавал налоговых деклараций по оплате за землю. Предприятие использовало земельные участки площадью 4,9 тысячи гектаров.
Факт того, что экс-директор предприятия уклонялся от налогов, подтвердила судебно-экономическая экспертиза.
Сейчас продолжается досудебное расследование. // РБК-Украина