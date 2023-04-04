Ексголову Кілійської РДА судитимуть за шахрайство із землями Дунайського біосферного заповідника

Перебуваючи на посаді голови райдержадміністрації, чиновник разом з іншими учасниками ОЗГ безпідставно виділяв землі родичам і знайомим під дачне будівництво. Експосадовцю інкримінують зловживання службовим становищем та шахрайство, що спричинило збитки у 9 млн грн.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими обласної поліції встановили, що посадовець, як співорганізатор у складі групи з трьох осіб, передав близькому колу осіб у приватну власність 28 земельних ділянок, розташованих у межах Дунайського біосферного заповідника.

Відповідно до своїх ролей один з учасників ОЗГ – організатор, забезпечував незаконне внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру та зміну наявних у ньому відомостей, підшукував землевпорядні організації, які виготовлять документацію з поділу земельної ділянки для безплатної її приватизації.

Надалі ці дані передавали виконавцю, який підшукував осіб, які можуть надати документи для тимчасового оформлення на їхнє ім’я права власності без права фактичного розпорядження земельними ділянками. Після цього фігуранти від імені підібраних осіб готували звернення щодо надання земельних ділянок у власність. На завершальному етапі колишній голова районної державної адміністрації мав підписувати рішення щодо передачі земельних ділянок особам, які нібито цього потребують.

Таким чином у 2020-2021 роках, створюючи вигляд безоплатної приватизації земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва, передали землі 28 фізичним – близьким родичам та знайомим.

На підставі неправомірного рішення на той час голови РДА було відчужено 28 тисяч квадратних метрів землі природно-заповідного фонду на загальну суму понад дев’ять мільйонів гривень.

Обвинувальний акт за погодженням із Одеською обласною прокуратурою щодо ексголови Кілійської райадміністрації скеровано до суду. Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених:

– ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

– ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

– ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Організатора та ще одного учасника ОЗГ, яким у березні цього року повідомили підозру, оголошено у розшук.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України