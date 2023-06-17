Екскерівника військового комісаріату на Тернопільщині підозрюють у незаконному переправленні осіб за кордон

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику самостійного відділу районного комісаріату Тернопільського обласного військового комісаріату.

Йому інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував видачу довідки військово-лікарської комісії військовозобов’язаному чоловіку про тимчасову непридатність до служби. Це дало йому підстави перетнути державний кордон під час дії воєнного стану.

На цей час підполковник обіймає посаду заступника командира батальйону однієї з військових частин.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора