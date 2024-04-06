Ексначальника поліції Бучі здав на корупції власний агент по наркотиках

Вишгородський районний суд Київської області визнав колишнього начальника Бучанського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Київської області винним в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 березня.

У серпні 2015 року обвинувачений працював оперуповноваженим сектору карного розшуку лінійного відділу на станції Дарниця УМВС України на Південно-Західній залізниці. Ще тоді він, зловживаючи своїм службовим становищем, змусив наркозалежного чоловіка погрожуючи йому кримінальною відповідальністю, збувати іншим особам наркотики для подальшого їх викриття поліцією та вимагання неправомірної вигоди.

У листопаді 2015-го обвинувачений став начальником Бучанського відділення поліції і продовжив реалізовувати раніше придуману схему. У подальшому наркоман підписав угоду про конфіденційне співробітництво зі Службою безпеки України і допоміг викрити корумпованого поліціянта.

Із матеріалів НСРД вбачається, що агент керувався насамперед корисливим мотивом, допомагаючи начальник поліції, одночасно міг вільно придбавати, збувати та вживати заборонені речовини. Він сам мав серйозну наркозалежність і у телефонних розмомах з невідомими особами говорив, що потребує якнайшвидше придбати і вжити наркотик, бо йому все гірше і гірше. У службовому кабінеті агент вмовив начальника поліції дозволити йому трохи амфетаміну і якась невстановлена особа, присутня в кабінеті, дала відвідувачу цю речовину, яку він на місці і вжив.

Того ж дня у розмові в кабінеті начальник поліції доручив своєму агенту продати амфетамін жінці, яку одразу затримають і будуть вимагати в неї гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності поліції. Попередньо наркоман сам підібрав цю жінку, знаючи, що її співмешканець є платоспроможним.

Але з першої спроби план не вдався. Чоловік вийшов із відділку поліції і кілька годин не виходив на звʼязок із поліцією. Ввечері він по телефону сказав, що внаслідок вживання наркотику не міг керувати своїми діями, пообіцявши все зробити наступного дня.

3 березня 2016-го агент поліції збув жінці речовину, схожу на амфетамін. Клієнтку затримали і відвезли до приміщення Бучанського відділення поліції, де більше двох годин погрожували кримінальною справою, якщо вона не заплатить 1 500 доларів США.

У той же вечір цивільний чоловік затриманої зустрівся із начальником поліції і передав 40 тисяч гривень (на 03.03.2016 це був екввалент 1 500 доларів США).

Через півтора години поліціянта затримали і з задньої кишені його джинсів дістали 5 купюр по 100 гривень, що були частиною раніге переданого хабара.

У судовому засіданні колишній начальник поліції вину не визнав і відмовився давати показання.

Свідками були жінка, яку затримували за придбання амфетаміну і її колишній співмешканець. Чоловік підтвердив, що у 2016 їх запросили взяти участь у спеціальному викритті співробітниками СБУ поліцейського, який бере хабарі. Жінка пригадала, що співмешканець залучив її до співпраці з якимись поліцейськими, яким треба було допомогти побути акторкою у місті Буча та викрити когось на хабарі. Посади, прізвища, учасників тих подій, вона на час допиту в суді у 2022 році вже не памʼятала.

Наркозалежний чоловік, який допомагав СБУ у викритті начальника поліції, у суді допитати не встигли, тому що навесні 2020-го він помер.

Але ще судовому засіданні 7 лютого 2018 року суд зобовʼязав прокурора забезпечити явку свідків для допиту в суді, але цього виконано не було. А з січня 2019 року і до квітня 2020 року прокурор у судові засідання взагалі без поважних причин не приходив, що негативно вплинуло на швидкість розгляд справи.

За таких умов суд відмовився врахувати як доказів відеозапис допиту цього свідка на досудовому слідстві. Крім того, на записі видно подвійне переривання фіксації слідчої дії, учасники якої стоять за кадром зйомки. На відео свідок, серед іншого, повідомив про свою наркозалежність, втрату памʼяті, передозування наркотиками на період дачі показань, тому слідчі давали йому підказки й ставили запитання, що містили в собі відповіді.

Але показань інших свідків у сукупністю з рештою доказів виявилося достатньо, щоб визнати колишнього поліцейського чиновника винним.

Вирішальне значення для доказування в цій справі мали відомості, здобуті під час НСРД, — зокрема, аудіо, відеоконтролю, зняття інформації з телекомунікаційних мереж абонента, негласне спостереження за особою, подіями й прослуховування розмов, чим повністю задокументовано та викрито обставини злочину.

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Зі змісту численних розмов є зрозуміло, що викривач виступав «агентом» насамперед для самого керівника відділу поліції. Поліціянта і наркомана поєднував перевірений часом, усталений, закономірний спільний корисливий інтерес, намагання заробити гроші, створюючи штучні умови для затримання і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які внаслідок провокацій купували психотропні речовини.

Такою в черговий раз мала стати жінка, яка мала співмешканця здатного сплатити за неї «викуп», тобто неправомірну вигоду як обовʼязкову умову не притягнення до кримінальної відповідальності.

Ексначальника поліції засудили засудили до 7 років увʼязнення з конфіскацією усього особистого майна. Його останнє відоме місце роботи — охоронець у приватній компанії.