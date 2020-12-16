Експоліцейського судитимуть за спробу зґвалтування на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього помічника чергового сектору реагування одного із районних відділень поліції в Кіровоградській області, який вчинив замах на зґвалтування (ч.2 ст.15, ч.1 ст.152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому цього року, в одному із сіл на Кіровоградщині працівник поліції, у позаслужбовий час, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, підвозив на власному автомобілі місцеву мешканку. Звернувши з дороги, він зупинив авто та намагався зґвалтувати жінку, завдаючи численних тілесних ушкоджень. На крики жінки відгукнулися перехожі, які зупинили поліцейського.

Досудове розслідування провадження здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, оперативний супровід — Управління внутрішньої безпеки в Кіровоградській області ДВБ Нацполіції України.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури