Ексспівробітника поліції охорони за вбивство засуджено до 7 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Вишгородська окружна прокуратура Київської області, 32-річного мешканця м. Вишгорода визнано винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у травні 2017 року чоловік, працюючи на посаді поліцейського поліції охорони, розпивав спиртні напої із знайомим.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, зловмисник наніс 33-річному потерпілому численні удари ногами та кулаками в область тулуба і голови, в результаті яких останній помер на місці.

Вироком суду експоліцейському призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура