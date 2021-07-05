Фізичну особу-підприємця підозрюють в ухиленні від сплати податків на ₴7,6 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю, який здійснював діяльність на території Київської області, за фактом ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичною особою-підприємцем упродовж 2017-2018 років, неправомірно користуючись умовами перебування на спрощеній системі оподаткування, шляхом приховання реальних доходів та не відображення їх у податковому обліку, умисно вчинено протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Збитки, завдані кримінальним правопорушенням, становлять понад 7,6 млн. гривень.

Досудове розслідування здійснюється управлінням фінансових розслідувань ДФС у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура