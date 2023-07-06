Главу «Київміськбуду» відсторонили: в компанії проведуть аудит

Після кілької резонансних рослідувань президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра вирішили тимчасово відсторонити від виконання обовʼязків і провести аудит діяльності компанії.

Про це повідомив глава КМДА Віталій Кличко у Telegram.

“На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ “Київміськбуд”, де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

На цей час керівник “Київміськбуду” Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків”.

Депутати Київради також створили тимчасову контрольну комісію, яка теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ “Київміськбуд” та її керівництва.

Наглядова рада доручила “Київміськбуду” продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Журналісти з’ясували, що Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

У його пресслужбі підтвердили, що Кушнір має третю групу інвалідності, бо з 2005 року бореться із меланомою. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів.

Там також заявили, що Кушнір досвідчений альпініст, який піднявся на два “восьмитисячника” та сім “семитисячників”.

Підкорення Евересту було його мрією, яку вдалось здійснити у 2023 році.

Кушнір більше 10 років займає посаду президента “Київміськбуду”. Bihus наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Нагадаємо:

3 липня журналісти виявили на Лазуровому узбережжі розкішну віллу, оформлену на французьку фірму, яку три роки тому придбала компанія дружини президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра; останній у відповідь заявив, що не має майна поза межами України.

Раніше журналісти виявили, як на виведеній землі з “Київміськбуду” у Козині бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра збудували закрите котеджне містечко.

Діяльністю “Київміськбуду” зацікавилися в Національному антикорупційному бюро, а Київрада створила спеціальну комісію щодо перевірки фактів опублікованих в ЗМІ.

Справи компанії в останні роки йшли не надто добре, а на початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

УП