На Запоріжжі селищна голова підробила рішення сесії, за якими передала у власність земельні ділянки вартістю майже ₴600 тис.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому голові однієї з селищних рад Запорізького району у розтраті майна, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, в жовтні 2020 року селищна голова за попередньою змовою з невстановленими особами підробила рішення неіснуючої сесії. На підставі цих документів 6 громадян незаконно набули у приватну власність земельні ділянки, що належать територіальній громаді, вартістю майже 600 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу № 6 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура