Голова НАБУ: фігуранти справи про корупцію у Верховному Суді намагалися впливати на обрання членів ВККС

Члени угрупування, яке фігурує у справі щодо корупції у Верховному Суді, намагалися здійснювати вплив на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

«Члени цього злочинного угрупування намагалися здійснити вплив на обрання членів ВККС, але сподіваюся, що обрання членів ВККС буде відбуватися прозоро», – розповів Кривонос.

Керівник САП Олександр Клименко додав, що вони в майбутньому хотіли впливати на багато процесів в судовій системі.

«Було припинено діючу схему. Це саме та схема, яка діяла на даний час та діяла у розквіті сил, оскільки вони намагалися вирішувати багато питань. Задокументовані факти, що і в майбутньому вони хотіли впливати на багато процесів в судовій системі», – сказав Клименко.

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