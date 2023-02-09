Голові райсуду з Луганщини загрожує довічне ув’язнення

Прокурори Луганської обласної прокуратури та Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з районних судів Луганської області, яка сприяє підривній діяльності проти України.

Їй інкримінується державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та колабораційна діяльність (ч.1, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабної російської агресії голова райсуду почала співпрацювати з окупаційною адміністрацією рф. Вона обійняла посаду «судді» в незаконному судовому органі – «Новоайдарському районному суді».

Обвинувачена провела збори суддів та працівників апарату суду. Вона закликала до співпраці з окупаційною владою та обіцяла сприяти в отриманні ними посад у судових органах так званої «лнр». Суддів, які відмовилися перейти на бік ворога та здійснювати правосуддя іменем псевдореспубліки, вона без законних підстав звільнила.

Наразі фігурантку оголошено у розшук.

Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який буде застосовано після затримання. На належне особі житло та банківський рахунок накладено арешт.

Матеріали обвинувачення направлено до Тернівського міського суду Дніпропетровської області.

Ексголові суду загрожує 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м.Краматорську, оперативний супровід – співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБУ та Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури