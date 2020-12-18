Групу осіб, які викрали молодика та вимагали 3 тис. доларів, взято під варту без права застави

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи чотирьом особам, які викрали людину та вимагали 3 тис. доларів США (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, четверо зловмисників домовилися з потерпілим про зустріч з метою купівлі у нього картриджу для електронної сигарети. Зустрівшись, зловмисники накинулися на потерпілого, нанесли декілька ударів по голові та тілу, після чого силоміць помістили на заднє сидіння автомобілю, та стали рухатися у невідомому напрямку.

Встановлено, застосовуючи насильство та погрози, зловмисники вимагали від чоловіка перерахувати на банківський рахунок 3 тис. доларів США. Під страхом за своє життя потерпілий виконав вимогу злочинців, та став телефонувати знайомим, щоб ті перерахували кошти.

За оперативного реагування правоохоронці розшукали вищевказаний автомобіль та затримали 4 осіб, які незаконно утримували чоловіка.

Наразі за клопотанням місцевої прокуратури, судом до усіх підозрюваних застосовано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура